«التعلّم من إيران» يبحث تجربة إيران في الاستقلال والهوية الدينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء تُعقد الندوة العلمية «التعلّم من إيران» يوم السبت 22 أغسطس/آب 2026 في منطقة سيبوتات بمدينة تانغيرانغ الجنوبية في إندونيسيا.

وتقام هذه الندوة بالتزامن مع الذكرى الحادية والثمانين لاستقلال جمهورية إندونيسيا، وإحياء ذكرى مولد النبي الأكرم (ص) في عام 1448 هـ، تحت شعار «صون شعلة الاستقلال»، حيث تبحث تجربة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الحفاظ على الاستقلال والهوية الوطنية والدينية ومقاومة الضغوط الخارجية.

ويلقي الدكتور يحيى جهانغيري، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إندونيسيا، إلى جانب عدد من الأساتذة والمفكرين والشخصيات الفكرية والاجتماعية الإندونيسية، كلمات خلال هذه الندوة.

كما يشارك في البرنامج متحدثين كل من البروفيسور خالد الوليد، أستاذ الفلسفة الإسلامية في الجامعة الإسلامية الحكومية شريف هداية الله بجاكرتا، وغوس هري هاريانتو عزومي، أحد الشخصيات في حركة نهضة العلماء (NU)، وعبد الحكيم دبون، المفكر المسلم الإندونيسي.

ويناقش منظمو الندوة، من منظور مقارن، تجارب إيران وإندونيسيا في عدد من المفاهيم، من بينها الاستقلال والهوية والمقاومة والثقافة ودور الدين في الحفاظ على الثروات الوطنية.

ويعكس اختيار عنوان «التعلّم من إيران» اهتمام الأوساط الفكرية والثقافية الإندونيسية بتجربة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحفاظ على الاستقلال السياسي والثقافي واستمرار الهوية الدينية في ظل التحولات المعاصرة.

ويقام هذا البرنامج ابتداءً من الساعة السابعة مساءً في مقهى ومكتبة «جيراك جيريك» بمنطقة سيبوتات في تانغيرانغ الجنوبية، وتنظمه جمعية خريجي كلية العلوم الاجتماعية والسياسية في جامعة شريف هداية الله الحكومية بجاكرتا، بالتعاون مع «مشروع ماندالا».

«الفصول الأربعة، رعاية الزمن» يُطلق في جاكرتا؛ المستشار الثقافي الإيراني متحدثاً خاصاً

وبالتزامن مع ذلك، تستضيف جاكرتا فعالية أدبية تتمحور حول شعر النساء الإندونيسيات، بحضور الدكتور يحيى جهانغيري بصفته ضيفاً خاصاً.

وتقام مراسم إطلاق ومناقشة ونقد المجموعة الشعرية «الفصول الأربعة، رعاية الزمن»، وهي من تأليف مجموعة من الشاعرات الإندونيسيات، يوم السبت 22 أغسطس/آب 2026 في مركز الأدب «إتش بي جاسين» ضمن المجمع الثقافي «تامان إسماعيل مرزوقي» في جاكرتا.

وينظم هذا البرنامج بالتعاون مع مكتبة جاكرتا العامة، ومؤسسة «بوكونيسيا»، و«منبر شاعرات إندونيسيا»، حيث يلقي المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية كلمة خلال الفعالية.

ويضم كتاب «الفصول الأربعة، رعاية الزمن» مجموعة من القصائد التي كتبتها شاعرات إندونيسيات، من بينهن هيلفي تيانا روزا، ود. كمالواتي، وفاتين حمامة ر. سيام، وديفي كومالا سيهاني. وقد صدر هذا العمل في إطار أنشطة «منبر شاعرات إندونيسيا»، ويعكس تجارب ومشاعر ورؤى الشاعرات في هذا البلد تجاه الإنسان والحياة والزمن والمجتمع.

وفي القسم الحواري المتخصص من هذه الندوة، يتحدث الدكتور غانجار هاريمانشاه، والدكتورة يونديني حسني جمال الدين، ود. كمالواتي، فيما تتولى فاتين حمامة إدارة الجلسة.

كما تقام فقرة خاصة لقراءة الشعر بمشاركة أعضاء «منبر شاعرات إندونيسيا»، إلى جانب فوزي أفريانشاه وأيو بوسبا ناندا، فضلاً عن تنظيم برامج في مجال الإلقاء والأداء الأدبي.

وتأتي مشاركة المستشار الثقافي الإيراني في هذه الفعالية الأدبية في إطار مواصلة التفاعلات الثقافية والأدبية بين إيران وإندونيسيا، وبهدف توسيع جسور التواصل بين الشعراء والكتاب والمؤسسات الأدبية في البلدين؛ وهو ما من شأنه أن يسهم في التعريف بطاقات الشعر والأدب الفارسي في إندونيسيا، وتهيئة الأرضية لإقامة تعاون مشترك بين الأوساط الأدبية في البلدين.

ويقالم البرنامج من الساعة الواحدة ظهراً حتى الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي لجاكرتا، في «قاعة الأدب إتش بي جاسين»، بالطابق الرابع من مركز وثائق الأدب «إتش بي جاسين»، في مجمع «تامان إسماعيل مرزوقي» بالعاصمة الإندونيسية.