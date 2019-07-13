https://ar.mehrnews.com/news/1896245/ ١٣ يوليو ٢٠١٩ - ١٤:٢٨ رمز الخبر 1896245 إيران إيران ١٣ يوليو ٢٠١٩ - ١٤:٢٨ تقرير مصور مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز / صور أقيم مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في مدينة تبريز شمال غربي ايران. مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز رمز الخبر 1896245 سمات الفرس العربي رياضة الفروسية في ايران تبريز مطالب مرتبط ظهور آثار تاريخية من تحت التراب في مدينة تبريز / صور عرض مسرحية "الخبز"في طهران / صور ختام الحفل الرابع للأناشيد "الرضوية" /صور
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