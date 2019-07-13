  1. إيران
١٣ يوليو ٢٠١٩ - ١٤:٢٨

تقرير مصور

مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز / صور

مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في تبريز / صور

أقيم مهرجان "الفرس العربي الاصيل" في مدينة تبريز شمال غربي ايران.

    

رمز الخبر 1896245

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