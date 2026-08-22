في اشاره الى عدم اكتراث الدول لتصريحات ترامب..قاليباف:تلقينا رسائل عديدة لوضع ترتيبات اقتصادية جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ردًا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول التي تواصل التجارة والتعاون الاقتصادي مع إيران، كتب محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في منشور باللغة الإنجليزية على صفحته الشخصية على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي: "تلقينا العديد من الرسائل من الدول المجاورة بشأن وضع ترتيبات جديدة للتعاون الأمني والاقتصادي في المنطقة".

وأضاف قاليباف: لقد عرّضت الولايات المتحدة أمن كل حلفائها للخطر من خلال الترهيب والتجاهل التام لمصالحهم في سبيل مصالح إسرائيل، حتى أنهم شعروا للحظة أن وجودهم برمته في خطر. نظام أصيل ومستقل من شأنه أن يحقق السلام والأمن الحقيقيين للمنطقة".

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