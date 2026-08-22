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٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٢:٣٦ م

في اشاره الى عدم اكتراث الدول لتصريحات ترامب..قاليباف:تلقينا رسائل عديدة لوضع ترتيبات اقتصادية جديدة

في اشاره الى عدم اكتراث الدول لتصريحات ترامب..قاليباف:تلقينا رسائل عديدة لوضع ترتيبات اقتصادية جديدة

ردًا على تهديدات الرئيس الأمريكي للدول التي تواصل التجارة مع إيران، كتب رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "تلقينا العديد من الرسائل تدعو إلى وضع ترتيبات أمنية واقتصادية جديدة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ردًا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول التي تواصل التجارة والتعاون الاقتصادي مع إيران، كتب محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في منشور باللغة الإنجليزية على صفحته الشخصية على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي: "تلقينا العديد من الرسائل من الدول المجاورة بشأن وضع ترتيبات جديدة للتعاون الأمني والاقتصادي في المنطقة".

وأضاف قاليباف: لقد عرّضت الولايات المتحدة أمن كل حلفائها للخطر من خلال الترهيب والتجاهل التام لمصالحهم في سبيل مصالح إسرائيل، حتى أنهم شعروا للحظة أن وجودهم برمته في خطر. نظام أصيل ومستقل من شأنه أن يحقق السلام والأمن الحقيقيين للمنطقة".

/انتهى/

رمز الخبر 1973176
جواد ماستری فراهانی

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