العقوبات لن تنال من عزيمة قواتنا المسلحة

أفادت "وكالة مهر للأنباء" ان العميد "حسين أشتري" الدى كلمة في مراسم ضم العوامات من فئة حيدر الى قوى خفر السواحل، صباح اليوم "الإثنين"، قال فيه: ضم العوامة من فئة"حيدر" إلى قوى خفر السواحل اجراء مبارك يزيد من قوة الردع لدى البلاد ومن أمنها.

واضاف ان على القوى المسلحة ووزارة الدفاع أن ترفعا من مستوى تعاونهما لتوفير إحتياجات الدولة، واننا اليوم وبفضل الجمهورية الإسلامية وجهود القوات المسلحة وصلنا إلى وضع ممتاز في كلتا الجبهتين الحدوديتين البرية والبحرية واللتان تتمتعان بأحدث التجهيزات. /انتهى/