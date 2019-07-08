  1. إيران
٨ يوليو ٢٠١٩ - ١٢:٠٨

العميد اشتري:

العقوبات لن تنال من عزيمة قواتنا المسلحة

العقوبات لن تنال من عزيمة قواتنا المسلحة

صرح قائد قوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية، العميد "حسين أشتري" أن المنتجات المحلية كالعوامة من "فئة حيدر" إستطاعت أن تُلبي حاجات القوات المسلحة، وأثبتت صناعاتنا المحلية أن العقوبات على بلادنا لم ولن تنال من عزيمة قواتنا المسلحة.

أفادت "وكالة مهر للأنباء" ان العميد "حسين أشتري" الدى كلمة في مراسم ضم العوامات من فئة حيدر الى قوى خفر السواحل، صباح اليوم "الإثنين"، قال فيه: ضم العوامة من فئة"حيدر" إلى قوى خفر السواحل اجراء مبارك يزيد من قوة الردع لدى البلاد ومن أمنها.

واضاف ان على القوى المسلحة ووزارة الدفاع أن ترفعا من مستوى تعاونهما لتوفير إحتياجات الدولة، واننا اليوم وبفضل الجمهورية الإسلامية وجهود القوات المسلحة وصلنا إلى وضع ممتاز في كلتا الجبهتين الحدوديتين البرية والبحرية واللتان تتمتعان بأحدث التجهيزات. /انتهى/

رمز الخبر 1896123

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 7 + 6 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي