  1. إيران
٨ يوليو ٢٠١٩ - ٢٠:٤٠

ظريف: سوف لا تكون هناك صفقة أفضل من الاتفاق النووي

ظريف: سوف لا تكون هناك صفقة أفضل من الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين إن ساسة ما يعرف بفريق باء قد خدعوا الرئيس الاميركي دونالد ترامب بامكانية التوصل الى صفقة افضل مع ايران .

وصرح وزير الخارجية الإيراني ، محمد جواد ظريف ، في تغريدة على صفحته في تويتر ، بأن جون بولتون ، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض ، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني، و محمد بن سلمان ولي العهد السعودي،  ومحمد بن زايد ولي العهد الاماراتي المعروفون بفريق باء قد خدعوا الرئيس الاميركي دونالد ترامب بامكانية التوصل الى صفقة افضل مع ايران .

وكتب ظريف : " ان الفريق باء قد اوهم ترامب بأن انهاء الاتفاق النووي  عن طريق الارهاب الاقتصادي بامكانه ان يمهد الارضية للتوصل الى اتفاق افضل . وعندما اتضح أنه لا امكانية للتوصل الى صفقة أفضل ، فإنهم باتوا يطالبون بشكل مثير للسخرية بالتزام ايران الكامل بالاتفاق النووي .وهناك سبيل للخروج من هذا الوضع ولكن ليس عندما يكون الفريق باء بيده زمام الامور .

رمز الخبر 1896145

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