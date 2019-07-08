ظريف: سوف لا تكون هناك صفقة أفضل من الاتفاق النووي

وصرح وزير الخارجية الإيراني ، محمد جواد ظريف ، في تغريدة على صفحته في تويتر ، بأن جون بولتون ، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض ، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني، و محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ومحمد بن زايد ولي العهد الاماراتي المعروفون بفريق باء قد خدعوا الرئيس الاميركي دونالد ترامب بامكانية التوصل الى صفقة افضل مع ايران .

وكتب ظريف : " ان الفريق باء قد اوهم ترامب بأن انهاء الاتفاق النووي عن طريق الارهاب الاقتصادي بامكانه ان يمهد الارضية للتوصل الى اتفاق افضل . وعندما اتضح أنه لا امكانية للتوصل الى صفقة أفضل ، فإنهم باتوا يطالبون بشكل مثير للسخرية بالتزام ايران الكامل بالاتفاق النووي .وهناك سبيل للخروج من هذا الوضع ولكن ليس عندما يكون الفريق باء بيده زمام الامور .