ظريف يبحث مع مسؤول أممي الاوضاع الراهنة في المنطقة

واكد الجانبان في هذا اللقاء على الظروف الحساسة والمعقدة في المنطقة ، كما تم مناقشة مختلف القضايا الاقليمية والتطورات في لبنان.

يذكر ان "يان كوبيتش" كان ممثلا خاصا للامين العام للامم المتحدة في العراق، وتم تعيينه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 في منصبه الجديد منسقا خاصا للامم المتحدة في لبنان.