ظريف يبحث مع مسؤول أممي الاوضاع الراهنة في المنطقة

واكد الجانبان في هذا اللقاء على الظروف الحساسة والمعقدة في المنطقة ، كما تم مناقشة مختلف القضايا الاقليمية والتطورات في لبنان.
يذكر ان "يان كوبيتش" كان ممثلا خاصا للامين العام للامم المتحدة في العراق، وتم تعيينه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 في منصبه الجديد منسقا خاصا للامم المتحدة في لبنان.
بحث وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" خلال استقباله اليوم الثلاثاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان "يان كوبيتش"، القضايا الراهنة في المنطقة.
واكد الجانبان في هذا اللقاء على الظروف الحساسة والمعقدة في المنطقة ، كما تم مناقشة مختلف القضايا الاقليمية والتطورات في لبنان.
رمز الخبر 1896168
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