غريب آبادي: لا اتصور ان يكون قادة اميركا حمقى لدرجة شن الحرب على ايران

وفي حوار اجرته معه اسبوعية "دي زايت" الالمانية حول مدى احتمال حدوث مواجهة عسكرية بين ايران واميركا قال، اننا نعلم جيدا بان هنالك متشددون في الادارة الاميركية وخارجها ، من ضمنهم جون بولتون مستشار الامن القومي الاميركي وهو الذي اقترح مرارا شن الحرب على ايران لكنني لا اتصور ان يكون قادة اميركا حمقى لدرجة شن الحرب على ايران، ونحن ضمن تاكيدنا على ان ايران لا تسعى وراء الحرب الا انهم يدركون تماما مدى قوة ايران وما تملكه من ادوات للرد.

وبشان ما ادعاه الرئيس الاميركي بانه اوقف هجوما على ايران قبل تنفيذه بدقائق اثر اسقاط الحرس الثوري طائرة التجسس الاميركية فوق مياه الخليج الفارسي قال، كيف يمكن التصديق بقوله انه اوقف الهجوم لنزعة انسانية وانه توقع وقوع 150 ضحية اثر الهجوم لو نفذ ؟ فالحظر الاميركي قد اودى لغاية الان بحياة الكثيرين من الابرياء في الدول التي فرضت اميركا الحظر عليها او غزتها كالعراق والذي جرى على اساس كذبة اميركية.

*الهجمات على ناقلات النفط

وحول الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط في مياه بحر عمان قال، ان الهجمات على ناقلات النفط لم تكن من جانب ايران، الا ان الاميركيين يوجهون الاتهام لها من دون تقديم حتى دليل بسيط . ان ايران لا تنتفع من وراء زعزعة الامن والاستقرار في المنطقة وان هذه الاحداث يقف وراءها اصدقاء اميركا لتشويه سمعة ايران.

*الهجمات السايبرية الاميركية

وحول اقرار الحكومة الاميركية بانها شنت هجمة سايبرية على ايران ويتحدث الساسة في واشنطن عن تصعيد هذه الهجمات قال غريب آبادي، ان هذه الاجراءات الاميركية مناقضة للقوانين الدولية ولكن على اي حال فاننا جاهزون تماما للتصدي لاي هجوم وقادرون ايضا على شن هجمات مضادة.

*على اعضاء الاتفاق النووي اداء مسؤولياتهم

وفي الرد على سؤال ان كانت ايران تعول على المزيد من الدعم من جانب روسيا والصين قال، ان لنا علاقات جيدة مع روسيا والصين الا ان الاوروبيين هم الان في بؤرة هذه التطورات والامر يتعلق باجراءات اوروبا وعلى الاخص بريطانيا والمانيا وفرنسا للتعويض عن الاضرار التي لحقت بايران اثر خروج اميركا احادي الجانب من الاتفاق النووي ، اذ انه على كل عضو في الاتفاق اداء دوره ومسؤوليته.