وزير الدفاع الايراني: سنلقن المعتدين درسا قاسيا ومؤلما

واشار حاتمي الى التهديدات الاخيرة التي اطلقها رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ضد ايران في قاعدة نواتيم الجوية وكذلك تصريحه السابق في منشأة ديمونا الذرية في العام الماضي ووصفها بالمثال الصارخ والسافر على انتهاك البند الرابع من المادة 2 لميثاق الامم المتحدة في مجال التهديد واللجوء للقوة ضد البلدان الاعضاء في الامم المتحدة ومنها بلدان المنطقة وايران.