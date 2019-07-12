  1. السياسة
١٢ يوليو ٢٠١٩ - ١١:٢٣

وزير الدفاع الايراني: سنلقن المعتدين درسا قاسيا ومؤلما

وزير الدفاع الايراني: سنلقن المعتدين درسا قاسيا ومؤلما

أكد وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي أن الجمهورية الاسلامية الايرانية ستلقن المعتدين درسا قاسيا ومؤلما ويبعث على ندمهم عند أي تجاوز على حدودها ووحدتها الوطنية.

واشار حاتمي الى التهديدات الاخيرة التي اطلقها رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ضد ايران في قاعدة نواتيم الجوية وكذلك تصريحه السابق في منشأة ديمونا الذرية في العام الماضي ووصفها بالمثال الصارخ والسافر على انتهاك البند الرابع من المادة 2 لميثاق الامم المتحدة في مجال التهديد واللجوء للقوة ضد البلدان الاعضاء في الامم المتحدة ومنها بلدان المنطقة وايران.

رمز الخبر 1896217

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 12 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي