روحاني: كافة الطرق التي انتهجها الامريكيون لإستنزاف ايران آلت بالفشل

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الايراني حسن روحاني الذي وصل صباح اليوم الاحد الى محافظة خراسان الشمالية، القى كلمة وسط حشد كبير من اهالي مدينة "شيروان" هنأ فيها بذكرى ميلاد ثامن الحجج الامام الرضا (ع)، قائلا: أن الامام الرضا (ع) تمكن عبر السياسة الذكية التي انتهجها وفي ظل الظروف الصعبة التي كانت تسود على الاجواء آنذاك في عهد الخلافة العباسية، تمكن من توجيه الناس نحو طريق الحق.

وتابع أن الشعب الايراني سيتمكن من الوقوف في وجه كافة الاعداء تحت ضوء حماية هذا الامام والنصر في نهاية المطاف للشعب الايراني.

وبالاشارة الى العقوبات الامريكية قال روحاني: مضى 14 شهرا على العقوبات التي تمارسها الولايات المتحدة كأكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم ضد الشعب الايراني، عقوبات لم يكن بإمكان اي شعب اخر أن يتحملها، الا أن الشعب الايراني صمد في هذه الاشهر الـ14، ما أدى الى فشل كافة الطرق التي انتهجها الامريكيون للضغط على الشعب الايراني.

وأضاف روحاني: قد عقد الامريكيون العديد من الاجتماعات في الأمم المتحدة، وفي الاجتماع الاستثنائي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الاسبوع الماضي، تجاهلت كل الدول مزاعم امريكا، ووقفت جميعها مع الشعب الإيراني باستثناء دولة أو دولتين أخريين، هذا يعني انتصار ونجاح الشعب الإيراني ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع الرئيس الإيراني: في المحكمة الدولية (لاهاي) قدمنا شكوى ضد امريكا، وحكمت المحكمة ضد امريكا ولصالحنا في المرحلة الأولى، ولقد أُدينت الادارة الامريكية أمام الراي العام، وفي منطقتنا، هُزمت الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق وسوريا ومؤخرا في اليمن.

وأكد روحاني مخاطبا الشعب الإيراني: مخطئ وكاذب كل من يدعى اليوم أن الشعب الإيراني قد تراجع امام هذه الضغوط او ضعفت عزيمته وارادته.

وأشار الرئيس الايراني في جانب اخر من كلمته الى أن حجم الديون الخارجية انخفض 25 بالمئة الى 9.5 مليار دولار هبوطا من 12.4 مليار دولار المسجلة قبل اكثر من عامين.

واوضح روحاني في كلمته امام اهالي مدينة شيروان، أن انخفاض الديون الخارجية نحو 25 بالمئة، يعكس أنه وبالرغم من المصاعب والضغوطت الاميركية، لم نطلب مساعدة الاجانب والصناديق الدولية واعتمدنا على انفسنا ووفرنا النفقات وسددنا جزءا من الديون.

وأضاف أن على مدى عام وبالرغم من العقبات، ازدادت الوظائف وانخفضت البطالة، لافتا الى هبوط نسبة البطالة الى 10.8 بالمئة عن 12.1 بالمئة المسجلة في السنة السابقة.

وبيّن أن تم تسجيل نمو بواقع 321 الف فرصة عمل في فصل الربيع 21 مارس/آذار حتى 21 يونيو/حزيران 2019) قياسا بالفترة المناظرة 2018.

وأشاد بدور المزارعين والصناعيين والعمال وأرباب العمل والنشطاء بتوفير فرص العمل واعمار ايران، مخاطبا أياهم انتم من حقق الاكتفاء الذاتي بانتاج القمح.

ونوه روحاني الى أنه سيفتتح مشاريع بـ 105 تريليون ريال (الدولار= 42 الف ريال) خلال زيارته لمحافظة خراسان الشمالية ومنها المشروع الاقتصادي الصناعي العملاق في مدينة "جاجروم".

وتابع أنه سيتم افتتاح مشاريع بـ 37 تريليون ريال بقطاع الكهرباء اليوم فضلا عن تدشين المرحلة الثانية من المحطة الكهروغازية في شيروان.

ووصل الرئيس روحاني صباح اليوم الى مدينة بجنورد التابعة لمحافظة خراسان الشمالية شمال شرق البلاد، لافتتاح ۱۳۲ مشروعا عمرانيا وتنمويا في المحافظة ./انتهى/.