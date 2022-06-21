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٢١‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٦:٤١ م

رضائي:

الغرب يحاول منع تطور الاقتصاد الايراني ويستخدم الحظر كأداة لتحقيق ذلك

الغرب يحاول منع تطور الاقتصاد الايراني ويستخدم الحظر كأداة لتحقيق ذلك

اعتبر مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الاقتصادية، محسن رضائي، سبب عدم تقبل اميركا واوروبا لقوة ايران هو قصور العقل لدى قادتهم، مؤكدا بأن تجاهل الشعب الايراني في الأمن والتطور في العالم لا يمكن التعويض عنه وهؤلاء ليس أمامهم سبيل سوى الرضوخ لهذا الأمر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رضائي قال في مؤتمر اقتصادي عقد في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان (جنوب غرب) ان ايران تعيش اليوم حربا اقتصادية كما تشهد قفزة اقتصادية ايضا ويمكن للجامعات الايرانية ان تضطلع بدور هام في هذا الحدث.

واكد رضائي استحالة ارساء الامن والاستقرار في العالم دون الاعتراف بدور الشعب الايراني، موجها كلامه الى الاميركيين والاوروبيين قائلا "لماذا لا تقبلون بالمفاوضات ولا ترضخون لما وقعتم عليه بانفسكم؟ ان هذا النظام (العالمي) قد أثبت فشله".

واضاف ان الغرب يحاول منع تطور الاقتصاد الايراني ويستخدم الحظر كأداة لتحقيق ذلك والقضاء على ثقة الشعب الايراني بنفسه لكن زمن هذه المؤامرة قد ولى.

/انتهى/

رمز الخبر 1924700
https://ar.mehrnews.com/news/1924700/

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