وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رضائي قال في مؤتمر اقتصادي عقد في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان (جنوب غرب) ان ايران تعيش اليوم حربا اقتصادية كما تشهد قفزة اقتصادية ايضا ويمكن للجامعات الايرانية ان تضطلع بدور هام في هذا الحدث.

واكد رضائي استحالة ارساء الامن والاستقرار في العالم دون الاعتراف بدور الشعب الايراني، موجها كلامه الى الاميركيين والاوروبيين قائلا "لماذا لا تقبلون بالمفاوضات ولا ترضخون لما وقعتم عليه بانفسكم؟ ان هذا النظام (العالمي) قد أثبت فشله".

واضاف ان الغرب يحاول منع تطور الاقتصاد الايراني ويستخدم الحظر كأداة لتحقيق ذلك والقضاء على ثقة الشعب الايراني بنفسه لكن زمن هذه المؤامرة قد ولى.

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