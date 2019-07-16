وفد من حركة حماس برئاسة "أبو مرزوق" يصل إلى "موسكو"

افادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن "مينا اف ام" أنه قالت مصادر مقربة من الحركة، ان الوفد يضم "موسى أبو مرزوق" مسؤول ملف العلاقات الدولية في المكتب السياسي للحركة، وعضو الملف محمد صوالحة، إلى جانب ممثل الحركة في روسيا.

وكانت الحركة أعلنت في سبتمبر/ أيلول 2017 عن تعيين ممثل لها في موسكو دون أن تكشف عن هويته.

وقالت وسائل إعلام عربية مختلفة في الأيام الماضية، إن الوفد سيبحث مع المسؤولين الروس عدة قضايا منها إمكانية عقد اجتماع موسع للفصائل لبحث ملف المصالحة، كما سيبحث إمكانية وساطة روسيا لإعادة العلاقات بين حماس والحكومة السورية.

ورفضت المصادر، تأكيد أو نفي تلك المعلومات بشأن بحث قضية عودة العلاقات مع سوريا. مشيرةً إلى أنه سيصدر بيان في انتهاء الزيارة لكشف ما تم التباحث حوله. /انتهى/