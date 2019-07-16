برلماني ايراني محذرا موغريني: لا تعبثي بذيل الاسد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب العضو في كتلة "الولائيون" في مجلس الشورى الاسلامي عليرضا سليمي قال مخاطبا مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني تعليقاً على الصورة الخلفية لصفحة الشخصية للأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: خارطة ايران غير قابلة للتغيير ومن الافضل ألا تعبثوا بذيل الأسد، فمن الخطأ إختبار من أختُبر سابقا.

الجدير بالذكر فان موغريني استخدمت صورة على خلفية صفحتها الشخصية على موقع تويتر تظهر خارطة العالم وتظهر ايران بخارطة غير التي هي عليها الان./انتهى/