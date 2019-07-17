"قمي" يدعو الى مواجهة الحرب الناعمة من خلال تبيين المعارف الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس منظمة الإعلام الإسلامي حجة الاسلام محمد قمي افتتح صباح اليوم الدورة الرابعة التعليمية "الاسلام الاصيل" المخصصة للسيدات في معسكر "كيلاوند"،بحضور مسؤولة الأخوات في حوزة "نهضت" الدينية والتعليمية.

وأكد حجة الاسلام قمي خلال افتتاح الدورة على أهمية التصدي للحرب الناعمة ضمن استراتيجية تبيين المعارف الاسلامية.

وأشار رئيس منظمة الإعلام الإسلامي إلى دور السيدات الحيوي في الحرب الناعمة وضرورة المضي قدماً في التصدي لها عن طريق التمسك بعقائد الإسلام ومواجهة محاولات تغلغل الاعداء وغزوهم الثقافي على المسلمين.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة التعليمية التي تستمر لمدة 12 يوما تهدف لتبيين التعاليم الإسلامية ضمن منهج الامام الخميني (ره) وقائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي وضرورة مواجهة الاسلام الامريكي. /انتهى/