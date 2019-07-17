ظريف يطالب أمريكا بوقف بيع الأسلحة لـ " أتباع نهج صدام" الجدد

وأفادت وكالة مهر للانباء أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف صورا في وسائل التواصل الاجتماع من الخراب والدمار الذي حدث ويحدث في مدينة " خرمشهر" الإيرانية أثناء الحرب العراقية الإيرانية والحرب اليمنية الجارية الآن وكذلك صورا من دمار غزة .

وطالب ظريف "واشنطن بوقف بيع الأسلحة لما أسماهم " أتباع نهج صدام الجدد".

وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف " لقد أمطرنا صدام بوابل من الصورايخ والقذائف المصنوعة في الشرق والغرب طوال ثمانية سنوات من الحرب المفروضة".

وتابع قائلا " في هذا الوقت لم يبعنا أحد أي سلاح للدفاع عن أنفسنا ولم يكن امامنا خيار سوى خيار الاعتماد على النفس في صناعة الدفاعات، واليوم يعترضون ويتذمرون من هذا الواقع، على الولايات المتحدة الأمريكية بدل التطرق إلى الأمور الهامشية أن توقف بيع الأسلحة ل" اتباع نهج صدام " الجدد./انتهى/