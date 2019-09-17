ظريف: الحل الوحيد أمام الجميع هو إنهاء حرب اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أشار في تغريدة له إلى الصراع الدائر في اليمن والاتهامات التي تساق ضد ايران وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تغضب لقصف المدنيين والأطفال في اليمن لكنها تغضب وترد عندما تتعرض مصافي لحلفائها المعتدين لقصف من قبل الضحايا في اليمن.

وأوضح ظريف إن الحل الوحيد امام الجميع هو إنهاء حرب اليمن، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش حالة من الرفض وإنكار الواقع.

وتابع وزير الخارحية الايراني محمد جواد ظريف قائلا" ربما تكون الولايات المتحدة الأمريكية خجلة من أن حلفائها الذين اشتروا مليارات الدولارات من الأسلحة لم يستطيعوا إنهاء النيران المندلعة في اليمن منذ أربع سنوات ونصف".

وختم ظريف إن اتهام ايران وتحميلها ما يحدث هناك لا يغير من الواقع شيئا ونعتقد أن الحل الوحيد هو انهاء الحرب هناك./انتهى/