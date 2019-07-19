خطيب طهران: لم تشاهد أمريكا بهذا الحجم من الذل والهزيمة

وخلال خطبة صلاة الجمعة لهذا الاسبوع في طهران اكد آية الله امامي كاشاني ضرورة ان يحافظ الشعب الايراني على وحدته وتلاحمه في هذه الظروف الصعبة الراهنة التي اوجدها الاعداء، وقال، انه وفي مثل هذه الظروف التي خلق فيها الاعداء مشاكل اساسية للجمهورية الاسلامية فانه يتوجب على الشعب دعم احدهم الاخر وان يقفوا الى جانب بعضهم البعض.

واشار في جانب اخر من خطبته الى نكث العهد من جانب الاوروبيين ازاء الاتفاق النووي وقال، ان اوروبا لم تعمل باي من تعهداتها لغاية الان وان الرئيس الاميركي قد اخجل الاميركيين بخروجه من الاتفاق.

واوضح خطيب صلاة الجمعة بطهران بان اميركا لم تكن ذليلة مثلما هي اليوم واضاف، ان اميركا وبريطانيا وآل سعود غير منتبهين الى ما بلغوه من الهوان والانحطاط في العالم.

ونوه الى خفض ايران لتعهداتها في اطار الاتفاق النووي وقال، لقد امهلنا الطرف الاخر 60 يوما الا انهم لم يفوا بالتزاماتهم، ما حدا بايران الى اتخاذ خطوة قانونية يقبلها العالم.

كما لفت الى احتجاز القوة البحرية البريطانية لناقلة النفط الايراني ووصف هذا العمل بجريمة الاستكبار العالمي واضاف، ان الحكومة البريطانية احتجزت ناقلة النفط الايراني في جبل طارق خلافا للقوانين الدولية.

وقال آية الله امامي كاشاني، ان توقيف اشياء كالمخدرات امر مسموح به الا ان توقيف هكذا سفن (كناقلة النفط) يعتبر مخالفة وبامكان ايران رفع شكوى الى منظمة الامم المتحدة وحتى ان اصحاب السفينة يمكنهم رفع شكوى الى عدلية اوروبا.