خطيب طهران: سنزيد من تخصيب اليورانيوم بدءا من 7 يوليو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن آية الله محمد علي موحدي كرماني تطرق خلال خطبة صلاة الجمعة إلى القضايا الداخلية وآخر المستجدات الخارجية، كما اشار الى الذكرى السنوية الـ 31 على جريمة اسقاط طائرة الركاب الايرانية بواسطة فرقاطة اميركية، وقال: ان النظام الاميركي وبكل صلافة وبدون اي خجل ارتكب جريمة ضد الجمهورية الاسلامية.

ووصف اقتدار الاسلامية الايرانية الايرانية بانه يتميز بالذكاء والاخلاق والانسانية ، بينما هناك وحشية وشراسة في اقتدار اميركا.

واضاف: ان ايران اسقطت طائرة اميركية متطورة جدا ومسيرة لايكتشفها الرادار ، على ارتفاع 56 ألف قدم، لكن اميركا اسقطت طائرة ركاب ايرانية على ارتفاع 12 ألف قدم وكانت تحنل 298 مسافرا من بينهم 36 طفلا تتراوح اعمارهم بين 3 الى 13 عاما ، و53 امرأة و43 مسافرا اجنبيا.

وتابه موحدي كرماني قالئا: ان اميركا تسببت بمحرقتين في اليابان باستهداف ميدنتي هيروشيما وناغازاكي بالقنبلة النووية، والتي راح ضحيتها 220 الف مدني في لحظة واحدة.

واشار امام جمعة طهران المؤقت الى ان سبب الغاء ترامب امر الهجوم على ايران بعد اسقاط طائرة التجسس المسيرة "غلوبال هوك" ليس مقتل 150 ايرانيا كما يدعي وانما لسبب آخر.

واوضح قائلا: ان الساة الاميركيين في الدقائع الاخيرة من بدء الهجوم ايران، فجأة رأوا امام اعينهم توابيت الجنود الاميركيين، لذلك تخلوا على عملية الهجوم.

من جانب تطرق خطيب جمعة طهران المؤقت الى قرار ايران بزيادة الحد المسموح بتخصيب اليورانيوم ردا على عدم تنفيذ الاوروبيين لتعهداتهم في الاتفاق النووي، وقال: ان ايران ستواصل تخصيب اليورانيوم لتوفير الطاقة الكهربائية ولاغراض علمية، ولي سمن اجل صنع قنبلة نووية لان ايران تحرم صنع واستخدام السلاح النووي، وهي ليس بحاجة له.

واضاف: اذا ارادت ياران مهاجمة اسرائيل فيكفي استهداف مفاعل ديمونا بصاروخ، وهذا سيجعل هذا الكيان الذي يمتلك 200 رأس نووي، يحرث اراضي الاحتلال عدة مرات./انتهى/