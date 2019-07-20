  1. السياسة
٢٠ يوليو ٢٠١٩ - ١١:٤٣

مايك بومبيو:

جاهزون للتفاوض مع إيران بدون أي شروط مسبقة

جاهزون للتفاوض مع إيران بدون أي شروط مسبقة

ادعى وزير الخارجية الأمريكية "مايك بومبيو" جهوزية "ترامب" لإجراء مفاوضات مع إيران بدون أي شروط مسبقة.

افادت "وكاله مهر للانباء"أن وزير الخارجية الأمريكية "مايك بومبيو" صرح عن جهوزية "ترامب" لعقد مفاوضات مع إيران بدون أي شروط مسبقة.

وجاء هذا التصريح في لقاء جمع بين وزير الخارجية الأمريكي"مايك بومبيو"وبين نظيره الأرجنتيني"جورج فوري"في "بوينس آيرس".

وصرح "بومبيو" في لقاء له مع قناة" EWTN"، ان خروج رئيس الجمهورية الأمريكية "ترامب" من الإتفاق النووي كان صائباً، لأن الإتفاق يضمن لإيران امتلاك قنبلة نووية وهذا الذي لا نرضاه وأوروبا كذلك.

واضاف قائلاً: (ايران هي الداعمة الاولى للإرهاب في العالم، نحن نتكلم عن نقض القوانين الدولية، وإلى الان هنالك معتقلين امريكيين في ايران، وهذا الامر لا نرضاه). /انتهى/  

رمز الخبر 1896426

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