الكشف عن فحوى زيارة بومبيو إلى السعودية والإمارات

وبحسب موقع "يو إس توداي"، من المقرر أن يناقش بومبيو مع ولي العهد السعودي، الهجمات على المنشآت النفطية وتنسيق الجهود لمواجهة ايران في المنطقة بحسب الموقع، ثم يتوجه بعدها إلى أبو ظبي.

ويرى مراقبون ان بومبيو سيبحث ايضا في السعودية والامارات سبل انجاح تشكيل تحالف بحري في منطقة الخليج الفارسي.

وتأتي هذه المباحثات بعد الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية في منطقة بقيق تعدّ هي الأكبر في العالم.

واتهم وزير الخارجية الأميركي في وقت سابق، إيران بمهاجمة معملي تكرير النفط بالسعودية، مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن.