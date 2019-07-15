مايك بومبيو يرفض إجراء مقابلة مع وكالة مهر للأنباء

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الوزير الأمريكي زعم أنه يريد إجراء مقابلات مع وسائل إعلام إيرانية كما يفعل نظيره الإيراني في إجراء مقابلات مع وسائل إعلام أمريكية. ويدعي بومبيو أن المسزولین الایرانیین لم یمنحوا له مجالا ولم یسمحوا له بإجراء مقابلات مع الاعلام الايراني.

وفي هذا السياق تؤكد وكالة مهر للأنباء ان مراسلي الوكالة حاولوا مرات عديدة إجراء مقابلات مع بومبيو وذلك من خلال التواصل مع موقع وزارة الخارجية الأمريكية دون أن يحصلوا على ردود وإجابات.

بالإضافة إلى ذلك فقد حاولت وكالة مهر ان تجري مقابلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلا أنه لم تفلح بسبب الرفض وعدم الإجابة الأمريكية ما يثير تساؤلات حول ماهية الأسباب التي تجعل المسؤولين الأمريكيين يكذبون في أقوالهم ويزعمون أن الإعلام الإيراني ليس فيه حرية.

وليعلم بومبيو وزملائه أن وكالة مهر حتى الآن أجرت عدة مقابلات مع مسؤولين امريكيين كانت إحداها مع جان مك كين السيناتور الأمريكي والمرشح للرئاسة سابقا./انتهى/