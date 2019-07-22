إيران لا تستطيع أن تثق بنا بسبب سياساتنا الاستعمارية وإجراءاتنا المعادية لها

وفي مقال له عبر وسائل إعلام بريطانية قال المسؤول البريطاني السابق إن الإيرانيين يملكون أدلة صالحة لكي ينظروا إلى بريطانيا بأنها " ثعلب مكار واستعماري".

وتطرق وزير خارجية بريطانيا السابق إلى الاشارة إلى زيارة سابقة له قام بها إلى إيران والتقى خلالها بعدد من المسؤولين الايرانيين وأعضاء من الحرس الثوري وقوات التعبئة الشعبية موضحا أنه وعندما التقى بهؤلاء المسؤولين كانوا يحملون بأيديهم أوراق تتضمن قائمة من الاعمال الاستعمارية والمعادية لايران والتي قامت بها المملكة المتحدة البريطاينا.

وأضاف " إيران لم تكن يوما مستعمرة لبريطانيا لكن هذا لا يعني أننا لم نستثمر هذا البلد من أجل تحقيق الثروة والقوة"، مشيرا الى الاعتداء البريطاني العسكري على ايران اثناء الحرب العالمية الأولى ومساهمة بريطانيا في حدوث كارثة المجاعة التي ضربت ايران في تلك الحقبة.

وتابع وزير خارجية بريطانيا الأسبق بالقول " لقد قمنا نحن والروس باحتلال ايران في اعوام ما بين 1941 وحتى 1946 وقمنا عام 1941 بعزل شاه ايران ونصبنا ابنه الضعيف والمطيع".

وسرد الدبلوماسي البريطاني قائمة من الأحداث منذ ذلك التاريح وحتى وقت قريب، مؤكدا أن قادة ايران ومؤسساتها الحكومية لا تستطيع أن تثق ببريطانيا بسبب هذه الأعمال والتاريخ./انتهى/