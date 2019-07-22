ظريف يلتقي نظيره النيكاراغوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان ظريف التقى بوزير الخاجية النيكاراغوي دنيس مونكادا مساء اليوم الأحد خلال زيارة رسمية العاصمة النيكاراغوية ماناغوا.

يذكر ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف بعد ظهر الأحد إلى ماناغوا وكان في استقباله بمطار ماناغوا نظيره دينيس مونكادا ولوريانو أورتيغا نجل رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا.

ويتضمن برنامج زيارة ظريف لقاء مع رئيس نيكاراغوا.

ووصل ظريف إلى ماناغوا آتيا من كراكاس حيث شارك في اجتماع وزاري لحركة عدم الانحياز التي تضم 120 دولة.

وطالبت حركة عدم الانحياز الأحد برفع العقوبات الاقتصاديّة "الأحاديّة"، وذلك في بيان تمّ تبنّيه خلال اجتماع وزاري في كراكاس انتقدَ فيه المتحدّثون السياسة الأميركيّة تجاه كلّ من فنزويلا وإيران وسوريا./انتهى/