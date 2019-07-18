ظريف يتوجه إلى كراكاس للمشاركة في مؤتمر عدم الانحياز

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف صرح أن زيارته إلى نيويورك جاءت بهدف المشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وأيضا الى جانب ذلك لدى برنامج حضور في المحافل الفكرية والإعلامية.

وصرح ظريف أنه سينطلق غداً الجمعة إلى كراكاس لحضور مؤتمر حركة عدم الانحياز، بالإضافة إلى زيارة بلدين في أمريكا اللاتينية .

الجدير بالذكر أن مؤتمر حركة عدم الانحياز سيقام ما بين 18-21 تموز تحت عنوان "نشر وتعزيز السلام عن طريق احترام القوانين الدولية".

وتترأس فنزويلا هذه الدورة من مؤتمر حركة عدم الانحياز فيما كانت إيران الرئيسة السابقة وستكون أذربيجان لاحقاً رئيسة المؤتمر. /انتهى/.