العاروري: كل عمل عدائي ضد ايران بمثابة اعتداء على فلسطين والمقاومة

وخلال لقائه اليوم الثلاثاء امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي شمخاني"، اعرب العاروري عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه الجمهورية الاسلامية الايرانية الى مقاومة الشعب الفلسطيني، وقال: ان العداء الأميركي والصهيوني ضد الجمهورية الاسلامية واستخدام اداة الحظر والتهديدات لم يثني ايران عن ارادتها الراسخة في دعم القضية الفلسطينية.

واضاف: نحن باعتبارنا ممثلي تيار المقاومة وحركة حماس نعلن تضامننا مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، ونؤكد ان كل عمل عدائي ضد ايران هو في الواقع اعتداء على فلسطين وتيار المقاومة، ونعتبر انفسنا في الخط الامامي في الدفاع عن ايران.

وتابع نائب اسماعيل هنية قائلا: من بين أهداف زيارة ايران اجراء المحادثات والحوار والتشاور مع مسؤولي الجمهورية الإسلامية حول التطورات الحالية في فلسطين وتيار المقاومة.

وتابع العاروري قائلا: لا نخشى من تهديدات الكيان الصهيوني، وبالتوكل على الله ودعم ايران التي تعتبر من اكبر داعمي فصائل المقاومة الفلسطينية نتصدى بقوة للاعتداءات الصهيونية.

يذكر ان وفدا قياديا من حركة حماس الفلسطينية برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، وصل السبت الماضي الى طهران، والتقى مع قائد الثورة الاسلامية ، ورئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي، والمساعد السياسي لوزير الخارجية عباس عراقجي./انتهى/