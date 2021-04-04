  1. إيران
  2. السياسة
٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٦:٤٧ م

عراقجي:

ايران تناضل للدفاع عن المصالح الوطنية

ايران تناضل للدفاع عن المصالح الوطنية

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، ان ايران لن تتردد في القيام بمهمتها لضمان المصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية ورفع الحظر عن كاهل الشعب ولن نترك الخندق فارغا ولو للحظة واحدة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، سيد عباس عراقجي أكد ان الجمهورية الاسلامية لن تتردد قيد أنملة في القيام بمهمّتها لضمان المصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفع الحظر عن كاهل الشعب.

واتى ذلك في مذكرة نشرها عراقجي اليوم (الأحد) عبر صفحته بموقع إنستغرام.

وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني: "وفقا للمواقف المحددة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسماحة قائد الثورة الإسلامية، فإن نضالنا العنيف في الدفاع عن مصالح الوطن وصون دماء الشهداء وتطلعات الثورة سيستمر حتى الرمق الأخير ولن يردعنا أي تهديد أو ابتزاز عن مواصلة السير على هذا المضمار".

/انتهى/

رمز الخبر 1913238

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 14 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات