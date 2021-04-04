ايران تناضل للدفاع عن المصالح الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، سيد عباس عراقجي أكد ان الجمهورية الاسلامية لن تتردد قيد أنملة في القيام بمهمّتها لضمان المصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفع الحظر عن كاهل الشعب.

واتى ذلك في مذكرة نشرها عراقجي اليوم (الأحد) عبر صفحته بموقع إنستغرام.

وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني: "وفقا للمواقف المحددة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسماحة قائد الثورة الإسلامية، فإن نضالنا العنيف في الدفاع عن مصالح الوطن وصون دماء الشهداء وتطلعات الثورة سيستمر حتى الرمق الأخير ولن يردعنا أي تهديد أو ابتزاز عن مواصلة السير على هذا المضمار".

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