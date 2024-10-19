عراقجي: دماء السنوار ستضمن استمرار المقاومة حتى تحقيق النصر

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس مجلس شورى حماس محمد إسماعيل درويش وبعض قادة الحركة في إسطنبول.

ونقل عراقجي تحيات قائد الثورة الاسلامية والرئيس الايراني، لجميع الامة الفلسطينية المقاومة.

واكد عراقجي، ان الجمهورية الإسلامية ستواصل تقديم كل أشكال الدعم للمقاومة في فلسطين ولبنان

واشار إلى ان الدماء الطاهرة للشهيد يحيى السنوار هي التي ستضمن استمرارية المقاومة نحو تحقيق الانتصار على الكيان الصهيوني.

ومن جهته، ثمن رئيس مجلس شورى حركة حماس محمد درويش وقفة قائد الثورة الإسلامية وثباته إلى جانب المقاومة الفلسطينية.

واكد ان استشهاد قادتنا سيضاعف إرادة الشعب الفلسطيني في مقاومة العدو.