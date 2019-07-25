وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالات أن الرئاسة التونسية نعت في بيان لها وفاة رئيس البلاد الباجي قايد السبسي، حيث توفى في الساعة 10 و25 دقيقة بالتوقيت المحلي في المستشفى العسكري، وأضافت أنها ستعلن لاحقا عن موعد الدفن. ويفترض أن يتولى رئيس البرلمان محمد الناصر رئاسة البلاد لفترة مؤقتة.

وكان الباجي قايد السبسي نقل أواخر الشهر الماضي إلى المستشفى العسكري على إثر وعكة صحية وصفت بالخطيرة، ولم تحدد الرئاسة التونسية سبب مرضه. وبعد أيام غادر السبسي المستشفى ليعود إليه لاحقا لإجراء فحوص طبية.

ويأتي رحيل الرئيس التونسي قبل أربعة أشهر من انتخابات الرئاسة التي كان قد قال إنها لن يترشح لها. /انتهى/.