روحاني يعزي بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي

وبعث الرئيس روحاني ببرقية تعازية الى رئيس الجمهورية التونسية المؤقت محمد الناصر ، اعرب فيها عن تعازيه بوفاة رئيس جمهورية تونس الباجي قايد السبسي، واعرب عن مواساته للحكومة والشعب التونسي الصديق والشقيق، سائلا الباري تعالى ان يتغمده برحمته الواسعة.

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية، اعلنت أمس الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكان الرئيس التونسي، البالغ من العمر 93 سنة، قد تعرض إلى وعكة صحية، نهاية الشهر الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري، أين تلقى العلاج ومكث فيه حوالي أسبوع.

وفي 5 يوليو الجاري، وقع السبسي عقب خروجه من المستشفى، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019./انتهى/