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٢٦ يوليو ٢٠١٩ - ١٧:١٤

السيد نصر الله يتحدث عصر اليوم في ذكرى تأسيس "جهاد البناء"

السيد نصر الله يتحدث عصر اليوم في ذكرى تأسيس "جهاد البناء"

يطلُ الامينُ العامّ لحزب الله السيد حسن نصر الله عصر اليوم الجمعة خلالَ الاحتفالِ الذي تقيمُه جمعيةُ مؤسسةِ جهادِ البناء في ذكرى تاسيسِها.

وتُعَدُّ جهادُ البناء من اعرقِ الجمعياتِ اللبنانيةِ في تقديمِ الخدماتِ الانمائيةِ والاقتصاديةِ للمواطنينَ، اضافةً الى ازالةِ اثارِ العدوان الاسرائيلي على لبنان.

المصدر: قناة المنار

رمز الخبر 1896603

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