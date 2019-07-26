السيد نصر الله يتحدث عصر اليوم في ذكرى تأسيس "جهاد البناء"

وتُعَدُّ جهادُ البناء من اعرقِ الجمعياتِ اللبنانيةِ في تقديمِ الخدماتِ الانمائيةِ والاقتصاديةِ للمواطنينَ، اضافةً الى ازالةِ اثارِ العدوان الاسرائيلي على لبنان.

المصدر: قناة المنار