استشهاد 4 من مقاتلي القوة الجوفضائية للحرس الثوري في كرمانشاه

أفادت وكالة مهر للأنباء أن دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري في محافظة كرمانشاه أصدرت بياناً أعلنت فيه استشهاد أربعة من مقاتلي القوة الجوفضائية للحرس الثوري في المحافظة، خلال الهجوم الأميركي.

وجاء في البيان: إن أربعة من مقاتلي القوة الجوفضائية للحرس الثوري في محافظة كرمانشاه، الذين كانوا على أهبة التضحية بأرواحهم، استشهدوا خلال هجوم العدو الأميركي.

ووفقاً لدائرة العلاقات العامة للحرس الثوري في محافظة كرمانشاه، فإن الشهيد رضا محمدي هو أحد المقاتلين الذين نالوا شرف الشهادة في هذا الهجوم.

كما استشهد في هذا الهجوم كل من الشهيد شهرام جعفري، والشهيد عليرضا شكيبا، والشهيد جعفر كهريزي، وهم من مقاتلي القوة الجوفضائية للحرس الثوري في المحافظة.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري في محافظة كرمانشاه هذا الخبر، مخلدة ذكرى هؤلاء الشهداء، ومؤكدة على مواصلة طريقهم في الدفاع عن البلاد.

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