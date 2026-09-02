باكستان تعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها صرحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: "نشعر بالقلق إزاء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، لكننا سنواصل الحوار".

وأضاف البيان: "ما زلنا متفائلين بعودة الجانبين إلى طاولة المفاوضات".

وقد دخل الصراع المباشر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة إحدى أخطر مراحله في الأسابيع الأخيرة، مساء الثلاثاء؛ حيث قوبلت الغارات الجوية الأمريكية على أجزاء من جنوب البلاد، من هرمزكان إلى سيستان وبلوشستان، برد سريع من القوات المسلحة الإيرانية.

وأعلن الحرس الثوري الإسلامي عن "رد باعث على الندم" وشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف أمريكية في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، شهدت سماء الأردن والبحرين وإقليم كردستان العراق موجة من الإنذارات الأمنية، وعمليات اعتراض الصواريخ، وتقارير عن هجمات على مواقع أمريكية؛ وهو تطور أعاد مضيق هرمز مرة أخرى إلى بؤرة أزمة الأمن والطاقة العالمية.

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