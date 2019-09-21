إيران تسحق أستراليا وتتوج بلقب بطولة آسيا للمرة الثالثة

وفي هذه المباراة ثأرت ايران لخسارتها في الدور الاول امام استراليا وقدمت عرضا رائعا كللته بالفوز بثلاثة اشواط بنتائج؛ 25-14، 25-17، 25-21 وبالتالي التتويج بالبطولة.

وكانت ايران قد فازت في الدور الاول على قطر 3-0 وسريلانكا 3-0 وخسرت امام استراليا 3-1 .

وفي الدور الثاني فازت ايران على الصين 3-0 والهند 3-0 وتم اعتماد نتيجتها مع استراليا في الدور الاول.

وفي الدور ربع النهائي فازت ايران على تايوان 3-0 ومن ثم على كوريا الجنوبية في الدور نصف النهائي 3-1 .

يذكر ان المنتخبات الثمانية المتاهلة الى الدور ربع النهائي في البطولة تاهلت الى التصفيات الاولمبية التي ستجري في الصين بعد عدة اشهر ليتاهل الفائز فيها الى اولمبياد طوكيو 2020 .

وكانت ايران قد فازت بالبطولة مرتين عامي 2011 و2013 وحازت مركز الوصافة مرتين والمركز الثالث مرة واحدة.