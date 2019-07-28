العلاج في ایران، أفضل الخدمات جودة بأقل سعر

يتم تنفيذ الخدمات الطبية الايرانية في مجموعتین: الجمال و العلاج، و عیادات متنوعة تحتضن السياح الصحة. هناك عديد من العملیات العلاجية في ایران و التي تهم السياح الصحة، ربما أهمها هو انقاص الوزن في ایران، إضافة إلی تجمیل الانف في ایران و التي تعد من أكثر الأعمال التجمیلة شعبية في هذا البلد.

تطلق عملیة انقاص الوزن إلی مجموعة من الأسالیب المختلفة تؤدي إلی انخفاض الوزن بسرعة. هناك طرق مختلفة في ایران أمام السیاح الصحة لانخفاض الوزن؛ من مختلف الجراحات على المعدة مثل تكمیم المعدة، تحویل مجری المعدة، طي المعدة، بالون المعدة، ربط المعدة حتی العملیات التجمیلیة مثل شد البطن، شفط الدهون، نحت الدهون و ما إلی ذلك. نظراً لارتفاع الوزن في ايران، فإن عدد عمليات انقاص الوزن كثیر في هذا البلد و لذلك يتمتع الأطباء الإيرانيون بخبرة كبيرة في مجال عملیات انقاص الوزن، من ناحية أخرى، الشركات التي تقدم الخدمات السياحة الصحية، جعلت العلاج مريحة للغاية في ايران. الذين یسافرون إلى ايران لفقدان الوزن، یمكن أن یخططوا لسفرهم و علاجهم بسرعة بمساعدة هذه الشركات كما أنه یمكن لهم تنسیق موعد زیارة الطبيب و وقت الجراحة و الرجوع إلى بلدهم بعد فترة وجيزة من الشفاء.

من ناحية أخرى، فإن تكلفة العلاج من أهم العوامل الجاذبية للعلاج في ایران. بالنسبة إلی خبرة الأطباء الإيرانيين و تجربتهم یعتبر انقاص الوزن في ایران رخيصة جداً مقارنة بالدول الأجنبية و يتم تخفيض تكاليفها أكثر من الثلث. تعد العيادات المتقدمة و البنية التحتية المتقدمة للخدمات السياحية و عديد من المعالم الطبیعیة و التاريخية هي من الأسباب الأخرى لشعبية ایران في العلاجات الطبية و التجميلية. إذا لم تكن لدیك معرفة عن العلاج في ایران، يجب أن أخبرك أن الخدمات الصحية في ايران لا تقتصر علىانقاص الوزن بل طب العیون وتجميل الانف في ايران من أخرى علاجات شائعة و ناجحة للغاية في ايران.

طب العیون فی ایران، العلاج النهائي لأمراض العیون

طب العیون في ایران یكون رائداً في علاج أمراض العيون في العالم سنوات عديدة. یتم استخدام الطرق الأكثر تقدماً في ایران لعلاج الكاميرا، القرب، الاستجماتيزم، القرنية المخروطیة، إعتام عدسة العين، بصر الشیخوخة، الضفدع، مشاكل القنوات الدمعیة و الأمراض الأخری المرتبطة بالعين، حیث يمكن الاطمئنان في أن علاج أمراض العيون في ايران سيصطحب معه أكمل الطرق دائماً.

یعتبر LAZIK و PRK علاجات فعالة جداً لأمراض مثل بصر الشیخوخة، الكامیرا، القرب، الاستیجماتیزم و التي تنفذ من خلال التقنیات الحدیثة و بید الأطباء الخبراء.

یتم تنفیذ طب العیون فی ایران بأسالیب سریعة و قصیرة و نقاهته قصیرة للغایة و قد سهل الأمر السفر إلی ایران لعلاج أمراض العیون. لا يقتصر طب العیون فی ايران على العلاج الطبي بل يشتمل علی الأعمال التجمیلیة مثل جراحة الجفون للذين یعانوا من تدلي الجفن و کذلك تغییر لون العین.

تجمیل الانف فی ایران عاصمة جراحة الانف في العالم

المعدلات العالية لجراحة الانف فی ایران و وجود الأطباء الخبراء، أدت إلى منح البلاد لقب عاصمة جراحة الانف في العالم. رغماً من أن عديداَ من جراحة الانف فی ایران مرتبطة بالجمال، إلا أنها تتم عديد من الجراحات العلاجیة علی الانف للسياح الصحة في ایران. كل عام يسافر عديد من السياح إلى ایران لعلاج كسر الانف أو الانف التالف. عملیة تجمیل الانف فی ایران مریح للغایة. يتصل المتقدمون بالأطباء الایرانیین عبر شركات السياحة الصحية عن طریق إرسال صورة للانف و إعطاء توضیحات حول نتائجها المطلوبة، و سيتم التخطیط لسفرهم بعد تحديد النتیجة و العملیات اللازمة. أحیاناً تكون تجمیل الانف مصحوبة بعملیة الورم أو إزالة انحراف الانف و إضافة إلی الجمال فهي تجعل التنفس أسهل للشخص.

ربما المیزة الأكثر إثارة لجراحة الانف فی ایران هي تكلفة هذه العملیة بعد الأطباء المتخصصین و المرافق المتقدمة. تكلفة تجمیل الانف فی ایران منخفضة للغایة بشكل لا یصدق مقارنة بالأمریكا و الدول الأروبیة، و هذا بسبب العدد الكثیر من المتخصصین و انخفاض قيمة الريال مقابل العملات الدولية مثل الدولار و اليورو.

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