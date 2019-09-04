"نوين ايرانا" للتجميل ..الابرز في ايران والشرق الاوسط

هذا المرکز تحت إشراف مساعدة وزارة الصحة و یجری فیه أکثر من عدة سنوات عملیات الجراحية في مجال التجميل منها: زراعة الشعر، تخسيسمع شفط الدهون، تحللالشحوم، جراحةالصدر، تجمیلالانف، حقنالفلر، البوتوکس، شد الوجه، بالون المعده و ... . تحت رعایة نخبة من الاطباء، إختصاص و فوق إختصاص متوفرة خدمات متمیزة مثل جراحة التجمیل، جراحة العظام، طب الجهاز البولی، طب النساء، جراحة الأنف و الأذن و الحنجرة، الجهاز الهضمی و ... .
هذه العیادة تقدم کل التسهیلات الرائدة فی مستوی عالی مع أحدث التطورات و معدات الطبیة فی جوء من فخامة لتلبیة إلاحتیاجات الخاصة بکم.
كذلك "مركز نوين ايرانا" هو يعتبر عضو إكادمية دولية لزراعة الشعر في إمريكا.(ISHRS)
توفر هذه الخدمات فی عیادة نوین ایرانا:
خدمات تخصیصة فی مجال زراعةالشعر إضافة مع خدمات التالیة:
إحصل علی أفضل نتائج زراعةالشعر فی مرکز نوین ایرانا.
المرکز النموذجی التخصصی لعملیات التجمیل وزراعةالشعر بأحدث الأجهزة المتطورة.
حالیاً العرض زراعة الشعر 700 دولار مع خدمات.
لفترة محدودة فقط.
إستقبال و تودیع من والی المطار من قسم رجال الأعمال cip.
فندق خمسة لیالی – خمسة نجوم.
تحالیل قبل العملیة
علاج لفترة 3 أشهر
اُبرة البلازما لتقویة الشعر القدیم و المزروع.
شهادة ضمان بعدم تساقط الشعر مدی الحیاة.
سائق و مترجم مجانی من قبل المرکز یکون مرافق للمواصلات معاکم مع خدمات التالیة:
عملیة التجمیل الأنف مع الخدمات التالية:
احصل علی أفضل نتائج تجمیل الأنف فی مرکز نوین ایرانا
حالیاً العرض تجمیل لأنف 1500$ دولار مع الخدمات
لفترة محدودة فقط
إستقبال و تودیع من والی المطار من قسم رجال الاعمال cip
فندق خمس لیالی
تحالیل قبل عملیة
سائق و مترجم مجانی من قبل المرکز یکون مرافق للمواصلات معاکم.
کل هذه الخدمات مجانیة من قبل المرکز.
عملیة نحت الجسم مع خدمات الآتی:
شفط الدهون البطن و الخواصر 1800$
شفط و شد البطن والخواصر 2400$
استقبالcip صالة الخاصة
فندق 5 لیالی مع مرافق واحد
تحالیل و فحوصات و مستشفی
مواصلات فی مشهد
عملیات تجمیلة للوجه
جهاز اللیزر لإزالة شعرزاید بشکل دائماً
عنوان: الشارع دستغیب 35، رکن بیستون 2، الطابق 5، العیادة تخصصیة نوین ایرانا، للزارعة الشعر و عملیات تجمیل.
رقم التواصل واتساب ايمو: 00989153318537
حساب اينستغرام:@iranaclinic
تعليقك