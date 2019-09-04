"نوين ايرانا" للتجميل ..الابرز في ايران والشرق الاوسط

هذا المرکز تحت إشراف مساعدة وزارة الصحة و یجری فیه أکثر من عدة سنوات عملیات الجراحية في مجال التجميل منها: زراعة‌‌‌‌‌ الشعر، تخسيس‌مع‌ شفط‌ الدهون، تحلل‌الشحوم، جراحة‌الصدر، تجمیل‌الانف، حقن‌الفلر، البوتوکس، شد الوجه، بالون المعده و ... . تحت رعایة نخبة من الاطباء، إختصاص و فوق‌ إختصاص متوفرة خدمات متمیزة مثل جراحة التجمیل، جراحة العظام، طب الجهاز البولی، طب النساء، جراحة الأنف و الأذن و الحنجرة، الجهاز الهضمی و ... .

هذه العیادة تقدم کل التسهیلات الرائدة فی مستوی عالی مع أحدث التطورات و معدات الطبیة فی جوء من فخامة لتلبیة إلاحتیاجات الخاصة بکم.

كذلك "مركز نوين ايرانا" هو يعتبر عضو إكادمية دولية لزراعة الشعر في إمريكا.(ISHRS)

توفر هذه الخدمات فی عیادة نوین ایرانا:

خدمات تخصیصة فی مجال زراعة‌الشعر إضافة مع خدمات التالیة:

إحصل علی أفضل نتائج زراعة‌الشعر فی مرکز نوین ایرانا.

المرکز النموذجی التخصصی لعملیات التجمیل وزراعة‌الشعر بأحدث الأجهزة المتطورة.

حالیاً العرض زراعة الشعر 700 دولار مع خدمات.

لفترة محدودة فقط.

إستقبال و تودیع من والی المطار من قسم رجال الأعمال cip.

فندق خمسة لیالی – خمسة نجوم.

تحالیل قبل العملیة

علاج لفترة 3 أشهر

اُبرة البلازما لتقویة الشعر القدیم و المزروع.

شهادة ضمان بعدم تساقط الشعر مدی الحیاة.

سائق و مترجم مجانی من قبل المرکز یکون مرافق للمواصلات معاکم مع خدمات التالیة:

عملیة التجمیل الأنف مع الخدمات التالية:

احصل علی أفضل نتائج تجمیل الأنف فی مرکز نوین ایرانا

حالیاً العرض تجمیل لأنف 1500$ دولار مع الخدمات

لفترة محدودة فقط

إستقبال و تودیع من والی المطار من قسم رجال الاعمال cip

فندق خمس لیالی

تحالیل قبل عملیة

سائق و مترجم مجانی من قبل المرکز یکون مرافق للمواصلات معاکم.

کل هذه الخدمات مجانیة من قبل المرکز.

عملیة نحت الجسم مع خدمات الآتی:

شفط الدهون البطن و الخواصر 1800$

شفط و شد البطن والخواصر 2400$

استقبالcip صالة الخاصة

فندق 5 لیالی مع مرافق واحد

تحالیل و فحوصات و مستشفی

مواصلات فی مشهد

عملیات تجمیلة للوجه

جهاز اللیزر لإزالة شعر‌زاید بشکل دائماً

عنوان: الشارع دستغیب 35، رکن بیستون 2، الطابق 5، العیادة تخصصیة نوین ایرانا، للزارعة الشعر و عملیات تجمیل.

رقم التواصل واتساب ايمو: 00989153318537

حساب اينستغرام:@iranaclinic