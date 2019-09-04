  1. الإقتصاد
٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٩:٣٦

"نوين ايرانا" للتجميل ..الابرز في ايران والشرق الاوسط

"نوين ايرانا" للتجميل ..الابرز في ايران والشرق الاوسط

العیادة نوین ایرانا واحد من أقدم مرکز التجمیل فی مدینة مشهد یحتوی علی عیادات المتخصة و المختبر المجهز.

هذا المرکز تحت إشراف مساعدة وزارة الصحة و یجری فیه أکثر من عدة سنوات عملیات الجراحية في مجال التجميل منها: زراعة‌‌‌‌‌ الشعر، تخسيس‌مع‌ شفط‌ الدهون، تحلل‌الشحوم، جراحة‌الصدر، تجمیل‌الانف، حقن‌الفلر، البوتوکس، شد الوجه، بالون المعده و ... . تحت رعایة نخبة من الاطباء، إختصاص و فوق‌ إختصاص متوفرة خدمات متمیزة مثل جراحة التجمیل، جراحة العظام، طب الجهاز البولی، طب النساء، جراحة الأنف و الأذن و الحنجرة، الجهاز الهضمی و ... . 

هذه العیادة تقدم کل التسهیلات الرائدة فی مستوی عالی مع أحدث التطورات و معدات الطبیة فی جوء من فخامة لتلبیة إلاحتیاجات الخاصة بکم.  

كذلك "مركز نوين ايرانا" هو يعتبر عضو إكادمية دولية لزراعة الشعر في إمريكا.(ISHRS)

توفر هذه الخدمات فی عیادة نوین ایرانا:

خدمات تخصیصة فی مجال زراعة‌الشعر إضافة مع خدمات التالیة:

إحصل علی أفضل نتائج زراعة‌الشعر فی مرکز نوین ایرانا.

المرکز النموذجی التخصصی لعملیات التجمیل وزراعة‌الشعر بأحدث الأجهزة المتطورة.

حالیاً العرض زراعة الشعر 700 دولار مع خدمات.

لفترة محدودة فقط.

إستقبال و تودیع من والی المطار من قسم رجال الأعمال cip.

فندق خمسة لیالی – خمسة نجوم.

تحالیل قبل العملیة

علاج لفترة 3 أشهر

اُبرة البلازما لتقویة الشعر القدیم و المزروع.

شهادة ضمان بعدم تساقط الشعر مدی الحیاة.

سائق و مترجم مجانی من قبل المرکز یکون مرافق للمواصلات معاکم مع خدمات التالیة:

عملیة التجمیل الأنف مع الخدمات التالية:

احصل علی أفضل نتائج تجمیل الأنف فی مرکز نوین ایرانا

حالیاً العرض تجمیل لأنف 1500$ دولار مع الخدمات

لفترة محدودة فقط

إستقبال و تودیع من والی المطار من قسم رجال الاعمال cip

فندق خمس لیالی

تحالیل قبل عملیة

سائق و مترجم مجانی من قبل المرکز یکون مرافق للمواصلات معاکم.

کل هذه الخدمات مجانیة من قبل المرکز.

عملیة نحت الجسم مع خدمات الآتی:

شفط الدهون البطن و الخواصر 1800$ 

شفط و شد البطن والخواصر 2400$

استقبالcip  صالة الخاصة

فندق 5 لیالی مع مرافق واحد

تحالیل و فحوصات و مستشفی

مواصلات فی مشهد

عملیات تجمیلة للوجه

جهاز اللیزر لإزالة شعر‌زاید بشکل دائماً

عنوان: الشارع دستغیب 35، رکن بیستون 2، الطابق 5، العیادة تخصصیة نوین ایرانا، للزارعة الشعر و عملیات تجمیل.

رقم التواصل واتساب ايمو: 00989153318537

حساب اينستغرام:@iranaclinic

رمز الخبر 1897651

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