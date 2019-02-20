300 الف سائح اجنبي وفد الى ايران لتلقي العلاج في العام المنصرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس دائرة السياحة العلاجية في وزارة الصحة الايرانية "سعيد هاشم زاده" صرح: وفقا للارقام والاحصائيات الموجودة فإن ايرادات البلاد الناتجة عن قطاع السياحة العلاجية بلغت نحو مليار و200 مليون دولار في العام الايراني المنصرم (2017-2018)، بينما الطاقات والقدرات الموجودة ضمن القطاع المذكور في البلاد تستوعب لزيادة هذه النسبة الى خمسة اضعاف.

وتابع أن عدد السياح الاجانب الذين جاؤوا الى ايران لتلقي العلاج وصل الى نحو 300 الف شخص في العام المنصرم، بينما هذه النسبة ازدادت في العام الجاري (2018-2019) لتصل الى ما يقارب ضعف ونصف حتى ضعفين ما كانت عليه في العام السابق، مضيفا: وفقا للخطة العشرينية، من المتوقع ان يصل عدد السياح الذين يطلبون العلاج في ايران حتى عام 2025 الى مليوني شخص.

وأوضح هاشم زاده أن أكثر الخدمات الصحية والعلاجية التي لقيت استقبال السياح الاجانب عبارة عن: علاج العقم، عمليات التجميل، الولادة، الامراض الخاصة بالقلب والشرايين، جراحة العيون،جراحة العظام، تشخيص وعلاج السرطان، الجراحة العامة وزراعة الاعضاء.

وقال ان ايران ستحتل المركز الاول في المنطقة في حال ان اكتملت سلسلة السياحة العلاجية في البلاد، مشيرا الى الجمهورية الاسلامية تعتبر حاليا ضمن أفضل ثلاث دول بالمجال المذكور على صعيد المنطقة./انتهى/.