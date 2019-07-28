  1. السياسة
٢٨ يوليو ٢٠١٩ - ١٣:٤٩

الصين ستواصل شراء النفط الإيراني

الصين ستواصل شراء النفط الإيراني

أعلنت إدارة الجمارك في الصين، أن استيراد الصين من النفط الإيراني لم يتوقف.

وقال مسؤول صيني، الجمعة، على هامش اجتماع في فيينا أن بلاده ستواصل استيراد النفط الإيراني رغم الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق حول البرنامج النووي لطهران العام 2015.

وقال فو كونغ المدير العام لإدارة الحد من الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية للصحفيين عقب المحادثات "نحن نرفض فرض حظر من جانب واحد، وبالنسبة لنا أمن الطاقة أمر مهم".

وعندما سئل هل ستشتري الصين النفط الإيراني رد قائلا " "نحن لا نتبنى سياسة (تصفير واردات النفط الإيراني) التي تنتهجها الولايات المتحدة. نرفض الفرض الاحادي للحظر".

رمز الخبر 1896658

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