الصین تعرض جيلاً جديداً من طائراتها في معرض الطيران الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم الإعلان عن عرض وشيك لجيل جديد من الطائرات البحرية التمركز في معرض الطيران الدولي Airshow China 2021 في تشوهاي.

ومن المتوقع أن يتم تقديم الطائرة، التي صمّمتها شركة AVIC الصينية المملوكة للدولة، قبل نهاية هذا العام.

بالحكم على الصور التي تم نشرها، يجري تطوير الطائرة "الشبح" على أساس FC-31 الشهيرة. وقد تم تصميمها لأكثر من 10 سنوات - قامت بأول رحلة لها في تشرين الأول/أكتوبر 2012.

وكانت شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية قد أعلنت أنّ "من المتوقّع أن تُطلق الصين الجيل الجديد من الصواريخ الشديدة التحمل في العام 2028، والتي ستكون قويَّةً إلى درجةٍ تكفي لإرسال مركبةِ فضاءٍ مأهولةٍ إلى القمر" .

ويعتقد الخبراء الأجانب أن تصميمها استعار الحلول التقنية المستخدمة سابقاً في مقاتلات الجيل الخامس الأميركية F-22 وF-35. في الوقت نفسه، أقلعت الطائرة FC-31 على محركين روسيين من طراز RD-93 بقوة دفع تبلغ 8618 كغ، بحسب صحيفة روسيسكايا غازيتا.

ويمكن أن تصل كتلة المحرك إلى 28000 كغ، والحمولة القتالية إلى 5900 كغ، والسرعة القصوى إلى 2150 كلم/ ساعة. الطاقم: طيار واحد. نصف قطر القتال 1250 كلم، إضافة إلى المقصورات الداخلية المصمّمة لصواريخ جو - جو، ويمكن تعليق الأسلحة، بما في ذلك تلك المخصّصة للضربات ضد الأهداف الأرضية والسطحية، على العقد الخارجية.

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