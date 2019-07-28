  1. السياسة
٢٨ يوليو ٢٠١٩ - ١٥:٥٥

إسرائيل توجه رسالة إلى الديوان الملكي السعودي

إسرائيل توجه رسالة إلى الديوان الملكي السعودي

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعثت برسالة إلى الديوان الملكي السعودي بخصوص المدون والإعلامي محمد سعود الذي زار المسجد الاقصى مؤخرا.

وقالت الصحيفة أن تل أبيب طالبت السلطات السعودية في تلك الرسالة بالامتناع عن أي خطوة ضد المدون يمكن تفسيرها على أنها عقاب له بسبب هذه الزيارة.

وكان محمد سعود ضمن وفد من الصحفيين العرب زار مؤخرا القدس المحتلة بدعوة من وزارة خارجية الاحتلال، وتعرض في هذا السياق لانتقادات شديدة اللهجة في العالم العربي والإسلامي.

واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة شبان فلسطينيين في مدينة القدس واستدعت آخرين بتهمة "الإعتداء" على المدون السعودي أثناء زيارته إلى المسجد الأقصى المبارك.

وجاءت تلك الزيارة المثيرة للجدل ضمن إطار جهود تل أبيب الرامية إلى تطبيع العلاقات مع بعض الدول العربية، وبالدرجة الأولى الدول العربية في الخليج الفارسي.

رمز الخبر 1896664

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 7 + 8 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي