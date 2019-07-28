إسرائيل توجه رسالة إلى الديوان الملكي السعودي

وقالت الصحيفة أن تل أبيب طالبت السلطات السعودية في تلك الرسالة بالامتناع عن أي خطوة ضد المدون يمكن تفسيرها على أنها عقاب له بسبب هذه الزيارة.

وكان محمد سعود ضمن وفد من الصحفيين العرب زار مؤخرا القدس المحتلة بدعوة من وزارة خارجية الاحتلال، وتعرض في هذا السياق لانتقادات شديدة اللهجة في العالم العربي والإسلامي.

واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة شبان فلسطينيين في مدينة القدس واستدعت آخرين بتهمة "الإعتداء" على المدون السعودي أثناء زيارته إلى المسجد الأقصى المبارك.

وجاءت تلك الزيارة المثيرة للجدل ضمن إطار جهود تل أبيب الرامية إلى تطبيع العلاقات مع بعض الدول العربية، وبالدرجة الأولى الدول العربية في الخليج الفارسي.