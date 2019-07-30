عبد السلام: وحشية النظام السعودي تتبلور في جرائمه الأخيرة في "صعدة"

وقال عبد السلام في تغريدة له عقب مجزرة قطابر" أن أكثر من 10 شهداءِ و20 جريحاَ بينهم أطفال، راحوا ضيحة قصف سعودي عدواني استهدف سوق "آل ثابت" في مديرية قطابرالحدودية "بصعدة"، مرتكبا مجزرةً وحشية بحق المدنيين تفضح للعيان وجه "النظام السعودي"الجائر على طول سنوات العدوان، المدعوم أمريكيا وبريطانيا.

وكان وزير الصحة الدكتور طه المتوكل قد أكد أن هناك أكثر من 10 حالات خطرة بين جرحى القصف السعودي على سوق آل ثابت، بالإضافة إلى وجود من عدد من الأشلاء التي لم يتم التعرف عليها والحصيلة قابلة للارتفاع.

فيما ذكر بيان للوزارة أن حصيلة استهداف العدوان للسوق بلغت 13 شهيداً بينهم طفلين و26 جريحاً بينهم 12 طفلاً جراحهم خطيرة. /انتهى/