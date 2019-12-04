  1. السياسة
٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٣:٥١

المركز الإعلامي لأنصار الله:

قوى العدوان تحتجز سفن امام ميناء "جيزان" رغم امتلاكها موافقات اممية

قوى العدوان تحتجز سفن امام ميناء "جيزان" رغم امتلاكها موافقات اممية

احتجزت قوى العدوان المعروفة "بالتحالف العربي" سفن تحمل مشتقات نفطية أمام ميناء جيزان في اليمن رغم امتلاكها تصاريح رسمية.

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن "المركز الإعلامي لأنصار الله" ان قوى العدوان تستمر في احتجاز السفن امام ميناء جيزان.

ويذكر المصدر أن قوى العدوان احتجزت إلى حد الأن 13سفينة تحمل مشتقات نفطية، وذلك رغم امتلاكهم تصاريح أممية. /انتهى/

رمز الخبر 1899783

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