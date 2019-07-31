  1. العربية
٣١ يوليو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣

القوات اليمنية تأسر 40 عنصراً من مرتزقة العدوان السعودي

القوات اليمنية تأسر 40 عنصراً من مرتزقة العدوان السعودي

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أمس الثلاثاء، عن حصيلة عملية استدراج ناجحة مرتزقة الجيش السعودي قبالة قطاع الدائر غرب عسير.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المسيرة أن  المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد في بيان له تكبيد قوات العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد إثر العملية، لافتا إلى أسر أكثر من 40 عنصرًا من المرتزقة ومصرع العشرات منهم خلال التصدي لزحفهم.

كما أفاد بتدمير عدد من المدرعات والآليات وسقوط العشرات من المرتزقة ما بين قتيل ومصاب خلال العمليات في محور عسير، موضحا أن الطيران الحربي لتحالف العدوان شن عدد من الغارات لمحاولة إسناد مرتزقته دون فائدة.

وحيا متحدث القوات المسلحة الدور المشرف والبطولي لأبناء القبائل الشرفاء لموقفهم المشرف في التصدي لقوى العدوان. /انتهى/.

رمز الخبر 1896734

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 13 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي