مظاهرات في السودان تنديدا بمذبحة الأُبيض

وطالب المتظاهرون بتقديم الجناة للعدالة ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية. وحملوا المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن القتلى في مدينة الأبيض.

ومن جانبه اكد المجلس العسكري تشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في حادثة مدينة الابيض. وقال انه سيتم تقديم كل متسبب في الأحداث إلى المحاكمة.

واعرب ممثل اليونسيف في السودان اعرب عن صدمته الشديد لاحداث مدينة الابيض. وطالب بمحاسبة المسؤولين عن العنف ضد الاطفال.

وأكدت نقابة أطباء السودان أن قمع الطلاب لا مبرر له ويتحمل المجلس العسكري المسؤولية الجنائية أو التقصير في توفير الحماية للمواطنين.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين الى تنظيم تظاهرات في جميع أنحاء البلاد تنديدا بمجزرة الاُبيَّض عاصمةِ ولاية شمال كردفان والتي راح ضحيتَها ثمانية من الطلاب عندما أطلقت قوات الأمن النار على تظاهرة احتجاجية.

وحمّلت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية المجزرة، وقررت تأجيل جلسة التفاوض معه المقررة اليوم.