ظريف يوقع على دفتر تسجيل التعازي للرئيس التونسي الراحل قائد السبسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف حضر صباح اليوم الأربعاء في سفارة تونس بالعاصمة الإيرانية طهران، ووقّع على دفتر تسجيل التعازي للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي.

وأعلنت الرئاسة التونسية، يوم الخميس 25 يوليو وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية.

وشيعت تونس، يوم 27 يوليو، رئيسها الراحل وسط إجراءات أمنية استثنائية، حيث نظمت في قصر قرطاج جنازة وطنية، وجاب جثمان الراحل شوارع العاصمة قبل أن ينقل إلى مثواه الأخير بمقبرة الجلاز في تونس العاصمة./انتهى/