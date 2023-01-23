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٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٥:٥٦ م

الصحة الايرانية: تسجيل حالتي وفاة و 120 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل حالتي وفاة و 120 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، في تقريرها اليومي، حول إحصائيات فايروس كورونا، عن تسجيل 120 إصابة و 2 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية، صرّت في تقريرها اليومي اليوم الأثنين انه تم تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 563 ألفا و 505 إصابات مؤكدة.

ولفتت الوزارة إلى أنه من بين المرضى الجدد، تم ادخال 67 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأشار تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 337 ألفا و 106 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 219 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 2 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليصبح اجمالي عدد الوفيات 144 ألفا و 737 حالة وفاة.

وعن الفحوصات، تم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و 956 ألفا و 33 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبما يخص التطعيم، فوفقاً للتقرير بلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 346 ألفا و 573 لقاحا.

وبحسب التقرير لا توجد هنالك في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) وهناك 6 مدن في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 122 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 320 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

/انتهى/

رمز الخبر 1930021

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