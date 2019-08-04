قوتنا البرية تحولت من الشكل الكلاسيكي القديم إلى الهجومي الفعال

وافادت "وكالة مهر للأنباء"، ان قائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد "كيومرث حيدري"، صرح اليوم "الأحد"، في مهرجان القوة البرية التاسع الملقب ب "مالك أشتر" أن القوة البرية تعتمد على ثلاث ركائز أساسية هي الولاية، والعدالة، والجدارة، وأن جميع خطط القوة البرية ترتكز على تلك الركائز الثلاثة.

وفي إشارة منه إلى تحول القوة البرية من الشكل القديم الكلاسيكي إلى الشكل الهجومي الفعال قال: لقد جهزنا قوانا البرية لتكون جاهزة في أي وقت وفي ظل أي ظرف من الظروف للرد على أي إعتداء كان. /انتهى/

