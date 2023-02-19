العميدحيدري: الجيش الإيراني مستعد لمساعدة الشعوب في الأزمات الصعبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن التصريحات جاءت خلال لقاء العميد "حيدري" مع عائلات أفراد الجيش الموفدين إلى تركيا للإغاثة، والذي جرى في قاعة مؤتمرات "هوانيروز" التابعة للجيش.

وفي معرض شرحه للإجراءات الإنسانية للجيش في المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا، قال: بالنظر إلى الزلزال الذي ضرب تركيا، فإن الأعمال الإنسانية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمرة في هذا البلد.

واعتبرالمسؤول الإيراني أن الطاقم الطبي للجيش، وعمال الإغاثة، بمثابة سفراء لشرح رسالة أئمة الثورة الإسلامية، مضيفاً: 63 من منتسبي الجيش الغيوريين والمخلصين يتمركزون في أحد المعسكرات في مدينة "أديامان" لأداء الإجراءات الإنسانية وتقديم الخدمان لمتضرري الزلزال.

وختاماً أكد قائد القوات البرية للجيش، العميد كيومرث حيدري، على أن القوات البرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة دائمًا للتدخل في المواقف والأزمات الصعبة لتقديم الخدمات ومساعدة الشعوب المُتضررة.

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