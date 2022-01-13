جعلنا معداتنا أكثر ذكاءاً/ سيتم الكشف عن بعض الإنجازات في معرض اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد القوّات البرّية في الجيش الإيراني العميد "كيومرث حيدري" قال، اليوم الخميس، على هامش المعرض العلمي للقوّة البرّية: " وفقاً لإرشادات قائد الثورة الإسلامية، فلقد أحدثنا تحوّلات في هيكل القوّات البرّية.

وتابع العميد حيدري، فيما يخص التجهيزات والسلاح، فيجب أن نتخطّى الأوضاع الراهنة وينبغي على معدّاتنا أن تتمتع بأربع أولويات أساسية وهي، المدى، والدقة في الإصابة، والذكاء، والقدرة على الاشتباك.

وتابع المسؤول الإيراني، "لقد تم استبدال الصواريخ السابقة بصواريخ جديدة مضادة للدبابات".

وأضاف، لقد حققنا إنجازات لافتة في مجال صناعة الطائرات وسيتم عرض جزء من هذه الإنجازات في معرض اليوم.

وختم قائد القوّة البرّية في الجيش الإيراني تصريحه قائلا: "جزء من خطتنا يتعلّق بجعل المعدات أكثر ذكاءً، مضيفاً " تم إدخال أوّل عيّنة من الرصاص الذكي إلى قوات الجيش الإيراني و سيتم اختبار فعّالياتها في التدريبات القادمة".

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