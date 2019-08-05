حماس تستهجن عدم إدراج الأمم المتحدة للكيان الصهيوني على قائمة العار

افادت "وكالة مهر للأنباء" على أنه، رأى "قاسم" ان استجابة المنظمة الدولية للضغوط من الاحتلال والولايات المتحدة، يعطي ضوءاً أخضراً لقوات الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم بحق أطفال الشعب الفلسطيني، بل وكل مكوناته.

وأضاف أنه " مطلوب من منظمة الأمم المتحدة أن تترجم تقاريرها وقراراتها التي تثبت انتهاكات وجرائم الاحتلال إلى اجراءات عملية، بتجريم الاحتلال الصهيوني في المحاكم الدولية وفقاً للقانون الدولي بما يضمن وضع حد لانتهاكاته الجسيمة".

كما أشار إلى أن معاقبة الاحتلال في المحاكم الدولية يمنع توفير غطاء لجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني. /انتهى/