الاتحاد الأوروبي يعلق على الإعلان الدستوري بالسودان

وذكر بيان صادر عن الاتحاد، أن "وثيقة الإعلان الدستوري تشكل فرصة فريدة لتحقيق رغبة شعب السودان في السلام والازدهار".

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تقديره لجهود الوساطة التي بذلها الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، اتفقت قوى "الحرية والتغيير" قائدة الحراك الشعبي، والجبهة الثورية، على ترتيبات الفترة الانتقالية بالسودان.

وأمس الأحد، وقع الوثيقة كل من نائب رئيس المجلس العسكري "محمد حمدان دقلو" (حميدتي)، و"أحمد الربيع" عن قوى إعلان الحرية والتغيير.

وشهد مراسم التوقيع في قاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم، الوسيطان، الإفريقي "محمد الحسن ولد لبات"، والإثيوبي "محمود درير".

المصدر : الخليج الجديد