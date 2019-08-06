اللواء سليماني: العقوبات الأمريكية على ظريف دليل قاطع على هزيمة البيت الأبيض

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء قاسم سليماني قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اجتمع بوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وناقش معه عدة قضايا.

ووفقا لمكتب الإعلام والناطق الرسمي بوزارة الخارجية أن اللواء سليمانيأكد في الاجتماع مع ظريف صباح اليوم: لقد أثبتت الإجراءات الأمريكية في فرض الحظر عليك، أنك وبصفتك مسؤول السياسة الخارجية، لديك تأثير عميق على الرأي العام وعلى وجه الخصوص الشعب الأمريكي .

ووصف سليماني الخطوة الأمريكية بشأن وزير الخارجية الإيراني، بأنها خطوة جنونية ودليل واضح على فشل البيت الأبيض .

واعتبر سليماني، ان الدفاع عن المصالح الوطنية وصدق الحديث من الصفات المميزة للوزير ظريف.

وبارك سليماني لظريف لتعرضه للغضب والعداء الامريكي بسبب تبعيته لقائد الثورة الاسلامية.